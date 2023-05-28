Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk, seramik çaldığı için dayak yedi Seramik çalan 10 yaşlarındaki çocuk, dükkan çalışanı tarafından yakalanarak dövüldü. Çocuk bayılırken, aile ise dükkanı basarak çalışana bıçak çekti.

İHA Kocaeli’nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki seramik dükkanında korkunç olay yaşandı. İddiaya göre, 10 yaşlarındaki bir çocuk, seramik çaldı. Çocuk bayıldı Bunu gören dükkan çalışanı da çocuğu dövdü. Çocuk, dayağın ve korkunun etkisiyle bayıldı. Aile dükkanı bastı, bıçak çekti Çocuklarını o halde gören aile ise dükkanı basarak, çalışanla kavga etti ve bıçak çekti. Kavgaya ayırmaya çalışan dükkan sahibinin eli kesilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki taraf da şikayetçi Polis kavgayı ayırırken, dayak yiyen çocuk ile eli kesilen dükkan sahibi, hastaneye kaldırıldı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.