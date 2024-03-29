Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de 1,5 yaşındaki bebek 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

Kocaeli'de 1,5 yaşındaki bebek 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı 1,5 yaşındaki bebek balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Ailenin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan bebeği hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.