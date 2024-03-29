Kocaeli'de 1,5 yaşındaki bebek 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı
İHA

Kocaeli'de korkunç olay...

Körfez ilçesinde B.T. isimli 1,5 yaşındaki bebek, dengesini kaybederek 3 katın balkonundan düştü.

Bebeklerinin sesini duyan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Toprak zemine düşen bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edilen bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)