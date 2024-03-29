Kocaeli'de 1,5 yaşındaki bebek 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

İHA
Kocaeli'de korkunç olay...
Körfez ilçesinde B.T. isimli 1,5 yaşındaki bebek, dengesini kaybederek 3 katın balkonundan düştü.
Bebeklerinin sesini duyan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Toprak zemine düşen bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edilen bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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