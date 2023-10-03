Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuk babasını vurdu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, babasını tabancayla vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA

Kocaeli'de Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında 17 yaşındaki S.Ç ile babası Burhan Ç. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ç., babası Burhan Ç.'ye tabancayla ateş etti.

Tartışmada kan aktı: Babasını bacağından vurdu

Burhan Ç. sol bacağından yaralanırken, S.Ç. koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Burhan Ç., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

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Olay yeri inceleme ekipleri bölgede ve evde incelemelerde bulundu.

Polis, kaçan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)