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    Kocaeli’de 19 yıllık cinayet çözüldü

    2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er cinayeti, 19 yıl sonra çözüldü. Zanlılardan birisinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğer zanlı gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 10:47
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:00
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    Kocaeli’de 19 yıllık cinayet çözüldü

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın, Yenikent Mesire Alanında kafası ezilip, boğularak öldürüldü.

    Faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı.

    KATİLLERİ ARKADAŞ ÇIKTI

    Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı.

    Failin o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları operasyon ile H.İ'yi ( 47) gözaltına aldı.

    Kocaeli’de 19 yıllık cinayet çözüldü #1

    BİRİ CEZAEVİNDE

    İşlemlerinin ardından H.İ. adli makamlara sevk edilirken, diğer şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

    Kocaeli’de 19 yıllık cinayet çözüldü #2

    Kocaeli’de 19 yıllık cinayet çözüldü #3

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