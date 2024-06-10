Kocaeli'de 27 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı
İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ketenciler mevkisinde M.D. idaresindeki işçileri taşıyan ile H.Y. hakimiyetindeki damperli tır çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 işçi yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkılan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza kamerada

Öte yandan, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde tırın karşı yönden gelen otobüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)