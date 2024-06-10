Kocaeli'de 27 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ketenciler mevkisinde M.D. idaresindeki işçileri taşıyan otobüs ile H.Y. hakimiyetindeki damperli tır çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 işçi yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkılan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan kaza kamerada
Öte yandan, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde tırın karşı yönden gelen otobüsle çarpıştığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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