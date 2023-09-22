Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Nusret Akçay'dan 3 gündür haber alamayan komşuları kapıyı çaldı.
Kapıyı açan kimse olmayınca komşular 112'ye ihbarda bulundu.
Banyoda bulundu
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken içeriye giren polis ekipleri banyoda Akçay'ın hareketsiz bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekiplerince yapılan tetiklerde Akçay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde incelemede bulundu.
Akçay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)