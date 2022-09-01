Kocaeli’de 4 gün önce evlenen kadın, denizde boğuldu

4 gün önce evlenen çift, denizde dalgalara kapıldı. Çifti kurtarmak isteyen damadın eniştesi de dalgalara kapıldı. Denizden çıkarılan 3 kişiden enişte olay yerinde, genç kadın hastanede öldü.

Geçen pazar günü Sakarya'da evlenen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23), Enes Taşdemir'in ablası ve eniştesi Mithat Acar (44), dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı sahiline gitti.

Önce denize giren Fatma Taşdemir, ardından eşini kurtarmaya çalışan Enes Taşdemir, sonrasında da çifti kurtarmak için kendini denize bırakan Mithat Acar, dalgalara kapıldı.

Sahildeki sörf okulu öğrencileri, 3 kişiyi görüp denize girdi.

Enişte, tüm müdahalelere rağmen öldü

Kumsala çıkarılan Taşdemir çifti ve Mithat Acar'a, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Tüm müdahalelere rağmen Acar kurtarılamazken, hayati tehlikesi olan Fatma Taşdemir İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunmayan Enes Taşdemir ise Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadın kurtarılamadı

DHA’nın haberine göre Fatma Taşdemir de yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Mithat Acar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Muş'un Malazgirt ilçesine götürüldü.

Fatma Taşdemir'in ise Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.