Petrol
93.23
-2.52%
Euro
18.2756
-0.12%
Dolar
18.2019
0.09%
Altın
995.29
-0.55%
Borsa
3179
0.00%
Bitcoin
366.898
-1.31%
BTXN Coin
4.17
-0.23%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Kocaeli’de 4 gün önce evlenen kadın, denizde boğuldu

    4 gün önce evlenen çift, denizde dalgalara kapıldı. Çifti kurtarmak isteyen damadın eniştesi de dalgalara kapıldı. Denizden çıkarılan 3 kişiden enişte olay yerinde, genç kadın hastanede öldü.
    • 01.09.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de 4 gün önce evlenen kadın, denizde boğuldu

    Geçen pazar günü Sakarya'da evlenen Fatma (21) ile Enes Taşdemir (23), Enes Taşdemir'in ablası ve eniştesi Mithat Acar (44), dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı sahiline gitti.

    Önce denize giren Fatma Taşdemir, ardından eşini kurtarmaya çalışan Enes Taşdemir, sonrasında da çifti kurtarmak için kendini denize bırakan Mithat Acar, dalgalara kapıldı.

    Sahildeki sörf okulu öğrencileri, 3 kişiyi görüp denize girdi.

    Enişte, tüm müdahalelere rağmen öldü

    Kumsala çıkarılan Taşdemir çifti ve Mithat Acar'a, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

    Tüm müdahalelere rağmen Acar kurtarılamazken, hayati tehlikesi olan Fatma Taşdemir İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunmayan Enes Taşdemir ise Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kocaeli’de 4 gün önce evlenen kadın, denizde boğuldu #1

    Genç kadın kurtarılamadı

    DHA’nın haberine göre Fatma Taşdemir de yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Mithat Acar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Muş'un Malazgirt ilçesine götürüldü.

    Fatma Taşdemir'in ise Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

    Kocaeli’de 4 gün önce evlenen kadın, denizde boğuldu #2

    Kocaeli’de 4 gün önce evlenen kadın, denizde boğuldu #3

    Kocaeli’de 4 gün önce evlenen kadın, denizde boğuldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Evlat nöbeti 4'üncü yılına giriyor
    Gündem

    Evlat nöbeti 4'üncü yılına giriyor

    İstanbul'un ağustosta yıllık enflasyonu yüzde 99,91
    Ekonomi

    İstanbul'un ağustosta yıllık enflasyonu yüzde 99,91

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor

    Görüş Bildir