Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda Dindar B. idaresindeki ilaç yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Bu sırada devrilen tıra çarpmamak için yavaşlayan Zeynep A. yönetimindeki otomobile arkasından gelen Yusuf D. idaresindeki kamyonet çarptı.
Kazada devrilen tırın sürücüsü Dindar B., otomobil sürücüsü Zeynep A. ve yanında bulunan Masal K. ile Ada A. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı kamerada
Tırın kontrolden çıkıp devrildiği anlar seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde sürücünün kaza anlarını kayıt altına aldıktan sonra aracından inip devrilen tır sürücüsüne yardım etmek üzere koştuğu anlar da yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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