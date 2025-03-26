Kocaeli'de 4 tır çarpıştı: 1 yaralı

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı...

TEM Otoyolu Hereke mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen bir tır sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptı.

1 YARALI

Aynı istikamette seyreden iki tır da kazaya dahil oldu.

Meydana gelen olayda 1 tır şoförü yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.