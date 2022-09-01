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Kocaeli’de, 7 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı
7 yaşındaki Mehmet Aren D. isimli çocuk bahçede oyun oynarken, korkuluğun üzerindeki sivri demir eline saplandı. Küçük çocuk, kesilen demir parçasının çıkarılması için hastaneye kaldırıldı.
- 01.09.2022 - 14:03
- Güncelleme : 01.09.2022 - 14:10
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak üzerindeki bir evin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Mehmet Aren D.'nin eline, bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demir saplandı.
Küçük çocuğun acı içerisindeki çığlıklarını duyanlar, çocuğun yardımına koştu. İhbar Üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye demiri kesti
DHA’nın haberine göre; itfaiye ekibi, küçük çocuğun sol eline saplanan demiri kesti. Babasının kucağında ambulansa taşınan Mehmet Aren D., elindeki demir parçasının çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli’de, 7 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı VİDEO