Kocaeli'de 70 metrelik uçurumda yaralı bulunan şahsın dövülüp atıldığı iddia edildi Derince ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp 70 metrelik uçurumdan atıldığı iddia edilen Ertuğrul P. , jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde, dün akşam saatlerinde bir kişinin dövülüp uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi koşullarının olduğu bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi. Sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. 70 metre aşağıda, ağır yaralı halde bulundu Jandarma, 70 metrelik uçurumun dibinde Ertuğrul P.'yi(52) ağır yaralı buldu. İtfaiye ve jandarmanın çalışmasıyla Ertuğrul P. bulunduğu yerden çıkarıldı. Hayati tehlikesi var Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul P., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ertuğrul P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, Ertuğrul P.'yi dövüp uçurumdan attığı iddia edilen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google News

Abone Ol