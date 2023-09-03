Kocaeli'de ablasına şiddet uygulayan eniştesini vurarak öldürdü

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında Hüseyin Yaşar, eşinin kardeşi Recep A.'ya mesaj atıp, konuşmak için eve çağırdı.

Evde ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Recep A., Hüseyin Yaşar'ı tabanca ile vurup, kaçtı.

Hayatını kaybetti

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Yaşar, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kaçan Recep A.'yı olay yerinden 1 kilometre uzakta yolda yürürken yakaladı.

"Aramızda tartışma çıktı ve onu vurdum"

Gözaltına alınan Recep A. ifadesinde, ablasının eniştesi tarafından dövüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ablam eniştem ile ayrılma aşamasındaydı. Ablam bu nedenle bana sığındı. Olay günü, bu konu hakkında konuşurken aramızda tartışma çıktı ve onu vurdum.