DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı.
Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı.
EŞİ VE KARŞILAŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI
Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. ve M.Ç. hastaneye kaldırıldı.
Polis, Y.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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