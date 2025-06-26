Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, geniş bir alana yayıldı.

YANGIN 2 SAAT SÜREN MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINDA

Yangına ilk müdahaleyi orman personeli yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.