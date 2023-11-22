Kocaeli'de akran zorbalığı! Genç kızı sınıfın ortasında darbettiği anlar kamerada 9'uncu sınıf öğrencisi, sınıfta kız arkadaşı tarafından öldüresiye darbedildi. Saldırganın, "Saçın çok güzelmiş" diyerek dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Liselilerin kavgasına bir yenisi daha eklendi.

Erkek kavgalarının yanı sıra kız öğrenciler arasında çıkan kavgalar da sıkça gündem oluyor.

Bununla da kalmıyor, öğrenciler o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Tartışma kavgaya döndü

Bu kez olayın adresi Kocaeli.

Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu.

"Saçın çok güzelmiş" diyerek darbetti

Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş." dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı.

O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)