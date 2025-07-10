Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tartışma sırasında taraflardan biri, belinden çıkardığı bıçakla karşısındaki kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürüldü.
Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.