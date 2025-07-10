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Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 1 ağır yaralı

Körfez ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İHA İHA
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında taraflardan biri, belinden çıkardığı bıçakla karşısındaki kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürüldü.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

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