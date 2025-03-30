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İHA

Bugün sabah saat 04.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Terzi Bayırı Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen A.A., kendi evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı ve geceyi aydınlatan korkunç bir yangına dönüştü. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verdi. Ekiplerin hızlı ve özverili çalışmaları sayesinde yangın söndürüldü, ancak ev tamamen kül oldu.

EV SAHİBİNİN DURUMU HAKKINDA BİLGİ YOK

Olayla ilgili olarak, yaralı olup olmadığına dair bir bilgi alınamazken, polis ekipleri yangının sebebini araştırmak üzere soruşturma başlattı.