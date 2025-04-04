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DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde alkollü şekilde trafiğe çıkan S.M. isimli otomobil sürücüsü, Alemdar Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımda yürüyen Ö.A.O isimli çocuğu ezdi.

YARALI ÇOCUĞUNUN YANINA KOŞTU

Sesleri duyan Ö.A.O.'nun adı öğrenilemeyen annesi, koşup yerdeki çocuğunun yanına geldi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralanan sürücü S.M. ile yanındaki Y.A. ve Ö.A.O., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kontrollerinde, otomobil sürücü S.M.'nin alkollü olduğu anlaşıldı.

Kaza sırasında devrilen aydınlatma direğinin savrulan parçalarının, yol kenarındaki kuru temizleme dükkanında hasara neden olduğu görüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza ve sonrasında yaşananlar ise kuru temizleme dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde; otomobilin aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen çocuğa çarptığı, sesler üzerine annenin koşarak yerde yatan çocuğunun yanına geldiği, sürücünün otomobilden çıktığı yer aldı.