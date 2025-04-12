Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde M.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, oto tamirciye tamir için bırakılan otomobilin üstüne çıktı.
Hafif ticari araç ardından elektrik direğine çarptı.
ARAÇTA SIKIŞAN YOLCU EKİPLERCE KURTARILDI
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, hafif ticari araçta sıkışan yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Hafif ticari araçta sürücü ile birlikte bulunan ve yaralanan toplam 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde hafif ticari araç sürüşücü M.K’nin 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış