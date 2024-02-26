Kocaeli'de arazisine giren ineği drone ile kovaladı İzmit ilçesinde arazisine giren ineği drone ile kovalayan Resul Karaaslan, ineği sürekli yanına giderek kovalamaktan yorulunca böyle bir yöntem geliştirdiğini söyledi.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde arazisinde dolaşan bir ineği fark eden Resul Karaaslan, olaya klasik bir müdahale yerine yaratıcı bir çözüm buldu.

Karaaslan, drone'unu ineğin bulunduğu alana yönlendirerek hayvanın dikkatini çekti.

Drone'un yaklaştığını fark eden inek, endişeyle kaçmaya başladı.

Bu ilginç anlar ise drone'un kamerası tarafından kaydedildi.

"Birkaç kez kovaladım, gitmedi"

Sabah uyandığında ineği arazisinde gördüğünü anlatan Resul Karaaslan,

Hayvanı daha önce birkaç sefer kovalamıştım. İnek gitmeyince aklıma drone ile kovalama fikri geldi. Zaten drone ile çekim işleriyle uğraşıyorum. Drone'u havalandırarak ineğin olduğu araziye gönderdim ve başarılı oldum.

dedi.

"İki inatçı olarak ben galip geldim"

İneğin birkaç kez daha arazisine girdiğini belirten Karaaslan,

Daha önce ineğin yanına gidip kovalıyordum ama söz dinlemedi, inat etti. Ben de inat ettim ve galip çıktım. Drone'u kaldırınca herhalde sesinden ürktü dörtnala koştu. Araziden uzaklaşana kadar drone'la kovaladım. Daha önce böyle bir şey aklıma gelmemişti. Hayvan inatlaşınca böyle bir şey aklıma geldi. İki inatçı olarak ben galip geldim. Herhalde pervanelerin sesinden ürktü ve dörtnala doğru koştu. Bir daha da geri gelmedi.

şeklinde konuştu.

"Tarım arazilerinde sık sık drone uçuruyoruz"

Tarım arazilerinde sık sık drone uçurduğunu da ifade eden Karaaslan,

Zaman zaman drone ile arazideki bazı olayları inceleyebiliyoruz. Çiftçilikle uğraşan abilere yardımcı oluyoruz. Mesela birkaç seferinde yangın olmuştu. O zamanda drone uçurdum. Hayvanı kaybolan bir abimiz vardı. Ona da yardımcı olmuştum.

şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)