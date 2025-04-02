Kocaeli'de 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden ayrılan çocuk, 2 gündür kayıp

İHA

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Sedat Elikara, 31 Mart 2025’te arkadaşını görmek için Gebze’ye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

ESKİŞEHİR'E GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Siyah eşofman, yeşil sweatshirt, siyah hırka ve sırt çantasıyla yola çıkan gençten o günden bu yana haber alınamadı. Ailesinin endişelenerek durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan incelemelerde, Elikara’nın trenle Eskişehir’e gittiği tespit edildi.

Son olarak Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde görüldüğü iddia edilen Sedat Elikara’yı bulmak için çalışmalar sürerken, ailesi de umutla gelecek iyi bir haberi bekliyor.