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    Kocaeli’de aşı olmayan doktor hayatını kaybetti

    Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doktorun tüm ısrarlara rağmen aşı olmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 17:14
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    Kocaeli’de aşı olmayan doktor hayatını kaybetti

    Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu (43), yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    Durumu ağırlaşan Kenan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Entübe edilen Alioğlu, bugün yaşamını yitirdi.

    ISRARA RAĞMEN AŞI OLMADI

    Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi.

    Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.

    10 yıldır Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve bekar olan Alioğlu için yarın öğle saatlerinde hastanenin önünde tören düzenlenecek.

    Kocaeli’de aşı olmayan doktor hayatını kaybetti #1

    “ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

    Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, "Koronavirüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

    Kocaeli’de aşı olmayan doktor hayatını kaybetti #2

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