Askerlik şubesi önünde elektrik panosu ile duvar arasına konulan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paketin içinden kedi kumu çıktı.

Kocaeli'de İzmit Askerlik Şubesi önünde nöbet tutan askerler, kaldırımda bulunan elektrik panosu ile bahçe duvarı arasındaki alana bırakılan bir paket fark etti.

Şüpheli paket üzerine ekiplere haber verildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

YOL KAPATILDI

Paketin çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Yol araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, paketi fünye ile kontrollü bir şekilde patlatınca gerçek ortaya çıktı.

Paketin içinden kedi kumu çıktı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kocaeli'de askerlik şubesi önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı VİDEO

