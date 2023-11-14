Kocaeli'de aynı mahallede ikinci kez yolda çökme meydana geldi

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde inşaat yapılan bölgede istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü.
Gürültüyü duyan vatandaşlar korkuyla dışarıya çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölge ulaşıma kapatıldı
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgeyi şeritle kapatarak ulaşıma kapattı.
Önceki gün de aynı mahallede benzer durum yaşandığı belirtilirken ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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