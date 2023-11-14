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Kocaeli'de aynı mahallede ikinci kez yolda çökme meydana geldi

Kocaeli'de aynı mahallede ikinci kez yolda çökme meydana geldi Kocaeli'de yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Önceki gün de aynı mahallede benzer olay olduğu öğrenildi.