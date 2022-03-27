Kocaeli'de başıboş köpekler üniversiteli kıza saldırdı

Kocaeli'de üniversite kampüsünde bulunan başıboş köpekler, genç bir kıza saldırdı. O anları anlatan genç kız, "O an ağızdan çıkan tek şey, 'yardım edin' diye bağırıp çığlık atmam oldu" dedi.

Son zamanlarda sokak köpekleriyle ilgili saldırı haberleri artmaya başladı. Bazı bölgelerde belediyeler önlem alırken, bazı bölgelerde ise sokak köpekleri tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Kocaeli'de birçok bölgede bulunan sokak köpekleri, üniversite kampüsünde bir genç kıza saldırdı.

İsminin Meral olduğu öğrenilen genç kız, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ayrıca çığlık çığlığa kalan öğrenci o anları cep telefonu ile kaydetti.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ve yardım isteyen genç kız, üniversite rektörüne ve belediye başkanına tepki gösterdi.

"KAMPÜSE GİRİŞ - ÇIKIŞIMIZI KÖPEKLERE GÖRE AYARLIYORUZ"

O anları anlatan öğrenci, "Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde okuyorum. Bildiğiniz gibi Umuttepe'de köpekler yaşamakta ve sayıları 20-30 değil, yaklaşık 400-500 civarı. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki kendimi bildim bileli bahçeli evimizde köpek beslemekteyiz.

Bir tane değil, iki tane. O yüzden bugüne kadar köpeklere hiç önyargım olmadı. Buraya geldiğimden beri önce oda arkadaşım bir köpek tarafından ısırıldı.

O korkuyordu, 'normal' dedim ama kendim bugüne kadar köpek koşsa bile 'Köpektir koşar, havlar' dedim. 'Gece saatlerine kalmayınca köpekler bir şey yapmaz' denildi. Gece saatlerine kalmadım. Herkes gibi normal olanı yaptım. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım, kampüse, yurda giriş-çıkış saatlerini köpeklere göre ayarlıyoruz" dedi.

"10 KÖPEĞİN SALDIRISINDAN BAHSEDİYORUM"

Daha önceden de birkaç kez kendisine doğru köpeklerin koştuğunu ifade eden Meral isimli öğrenci, "Kendimi kapalı alana almıştım ama bu sefer farklıydı ve kimse yoktu. Hepsi birden çevremi sardı, bana ufak bir alan bırakıldı ve yanımda kimse yoktu. Her şeyi geçtim koca kampüste hiç kimse yoktu.

Beş, on dakika boyunca benim üzerime doğru gelip havlamaya başladılar. O an ağızdan çıkan tek şey, 'yardım edin' diye bağırıp çığlık atmam oldu. Sırt çantam vardı, onu savurup kendime alan açmaya çalıştım.

Elim ayağıma dolanmıştı. Hem korku, hem şok içindeydim. Hiçbir şekilde kimse gelmedi yanıma. Çığlığım kimseyi duyurmaya yetmedi O an çantam yanımda olmasaydı, ben kendimi koruyamasaydım, belki şu an hafif sıyrıklar değil de daha kötü bir halde olacaktım. Çünkü 10 tane köpeğin saldırısından bahsediyorum. Bu köpeklere bakılmıyor, su dahi verilmiyor.

Hayvanlar yerde erimiş karlı, çamurlu suları içiyor ve aç bir şekilde oldukları için biz öğrencilere saldırıyor. Bu sadece kız öğrenciler olarak değil, erkekler dahil. Birçok erkek arkadaşım şikayetçi bu durumdan. Yüzlerce köpek var ve hepsinin yemeğine yetişilemiyor" diye konuştu.