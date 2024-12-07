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İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi.

Olayda, araçtaki gaz kaçağı yüzünden akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteri arasında tartışma yaşandı.

ORAK VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Müşteri, akrabalarını alarak istasyona gelince, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Orak ve bıçakların kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polisler, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.

8 YARALI

Olay sebebiyle 1’i polis, 7 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Kavgayla alakalı inceleme başlatıldı.