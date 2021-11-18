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    Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

    Çayırova ilçesinde alkol ve uyuşturucu madde kullanan 3 kişinin 1 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 02:02
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    Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önündeki otoparkta alkol ve uyuşturucu madde kullanan kimliği belirsiz 3 şahıs otoparka gelerek kafenin içinde bulunan şahıslarla tartışmaya başladı.

    Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO

    ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte 3 şüpheli şahıs yanlarında getirdikleri bıçaklarla Muhammet Harun Kayabaşı, Bedirhan B., Serkan A. ve Ahmet T. olmak üzere 4 kişiyi yaralayıp araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı #1

    YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Muhammet Harun Kayabaşı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

    Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı #2

    ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucunda kaçan 3 şüpheliyi de suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

    Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı #3

    Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı #4

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