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- Kocaeli'de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı
Kocaeli'de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı
- 01.09.2022 - 09:46
- Güncelleme : 01.09.2022 - 10:55
Dün birçok bölgede sağanak yağmur etkili oldu.
Kocaeli Çayırova ilçesinde de kısa süreli yüzünü gösteren yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Öte yandan yağmurla birlikte zaman zaman şimşekler de belirirken bir binanın çatı katına yıldırım düştü.
Alevlere teslim oldu
Ardından alevlere teslim olan ev, vatandaşlar tarafından fark edildi.
Bunun üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Kocaeli'de yıldırımın düştüğü çatı katı alevlere teslim oldu ViDEO
Yaralanan olmadı
Yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülürken, alevler kontrol altına alındı.
Olayda yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı aktarıldı.
3 kişi korkudan bayıldı
Yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.
İHA'nın aktarımına göre; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.