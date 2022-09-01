Petrol
95.07
-0.60%
Euro
18.2824
-0.08%
Dolar
18.206
0.12%
Altın
998.07
-0.27%
Borsa
3142
0.00%
Bitcoin
365.308
-1.57%
BTXN Coin
4.29
1.90%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Kocaeli'de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı

    Yağmurun ardından binanın çatı katına yıldırım düştü. Bir süre sonra alevlere teslim olan daireye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadı.
    • 01.09.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı

    Dün birçok bölgede sağanak yağmur etkili oldu.

    Kocaeli Çayırova ilçesinde de kısa süreli yüzünü gösteren yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Öte yandan yağmurla birlikte zaman zaman şimşekler de belirirken bir binanın çatı katına yıldırım düştü.

    Alevlere teslim oldu

    Ardından alevlere teslim olan ev, vatandaşlar tarafından fark edildi.

    Bunun üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

    Kocaeli'de yıldırımın düştüğü çatı katı alevlere teslim oldu ViDEO

    Kocaeli de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı #1

    Yaralanan olmadı

    Yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülürken, alevler kontrol altına alındı.

    Olayda yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı aktarıldı.

    Kocaeli de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı #2

    3 kişi korkudan bayıldı

    Yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı #3

    Kocaeli de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Serenay Sarıkaya güneşlendi
    Magazin

    Serenay Sarıkaya güneşlendi

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi
    Magazin

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi

    Görüş Bildir