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Kocaeli'de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı

Kocaeli'de bir binaya yıldırım düştü: Korkudan 3 kişi bayıldı

Yağmurun ardından binanın çatı katına yıldırım düştü. Bir süre sonra alevlere teslim olan daireye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadı.