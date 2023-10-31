Kocaeli'de bir kişi alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla ağır yaraladı

İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde iddiaya göre Mustafa K.B. (35) evlerinin önünde gelerek kendisinden alacağını isteyen İmdat B. (62) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K.B. tabanca ile arkadaşını sol bacağından vurarak yaraladı.
Mustafa K.B., polisi arayarak teslim olurken yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır
Kurşunun baldırını delip atardamara zarar vermesi sebebiyle çok kan kaybeden yaralı durumu ağırlaşınca Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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