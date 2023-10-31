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Kocaeli'de bir kişi alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla ağır yaraladı

Kocaeli'de bir kişi alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla ağır yaraladı Kocaeli'de arkadaşının evinin önüne alacağını istemeye giden 62 yaşındaki adam bacağından tabancayla vuruldu. Arkadaşını vuran şüpheli ise polisi arayarak teslim oldu.