İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir çay ocağında S.A., alacak verecek kavgası nedeniyle Murat Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Murat Ç., sol omzu ile kolundan yaralandı.
S.A. ise saldırı sonrasında kaçarak uzaklaştı.
Yaralanan Murat Ç., bir arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağında incelemelerde bulunurken kaçan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Murat Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış