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Kocaeli'de bir kişi borç kavgasında pompalı tüfekle vuruldu

Kocaeli'de bir kişi borç kavgasında pompalı tüfekle vuruldu Kocaeli İzmit'te çay ocağında oturan bir kişi alacak verecek kavgası nedeniyle pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.