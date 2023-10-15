Kocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açan magandanın kurşunuyla öldü Gebze ilçesinde, yakınının açık alanda yapılan düğününde halay çektiği sırada, havaya ateş açan İ.G.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği 50 yaşındaki Abdülaziz Erbirol hayatını kaybetti.

DHA Düğünlerde havaya atılan kurşunlar çevreye tehlike saçmaya devam ediyor. Maganda kurşunu bu kez Kocaeli'de can aldı. Dün gece saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde yapılan kır düğününde meydana gelen olayda,bir yakınının düğününe katılan Abdülaziz Erbirol, halay çektiği sırada İ.G.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Hayatını kaybetti Kanlar içinde yere yığılan Erbirol ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Erbirol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Maganda gözaltında Maganda İ.G., polis tarafından gözaltına alındı. İ.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Erbirol bugün, Hacı Salih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)