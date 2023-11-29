Kocaeli'de bir kişi odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı Kocaeli'de önceki gün eşini ve oğlunu darp eden şahıs, kendisini yatıştırmaya gelen babasını rehin aldı. Babasını odaya kilitleyerek döven şahıs, özel hareket polisinin operasyonuyla yakalandı.

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İHA

Kocaeli’nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceki gün eşinin oğluna tokat attığını öne süren M.M.G. (31), karısıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle M.M.G., eşini ve oğlunu darbetti.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerince M.M.G. gözaltına alınırken eşi ve oğlu ise evi terk etti.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından M.M.G. tekrar evine döndü.

Babasını rehin aldı

M.M.G.'nin İstanbul'da yaşayan babası F.G. ve kardeşi olayı haber aldıktan sonra Derince ilçesindeki eve geldi.

Çay içtikleri esnada baba F.G., Kur'an-ı Kerim'den ayet okumaya başladı.

O esnada, "Ben Allah'ım sende mehdisin" diyen M.M.G., babasına saldırdı ve feci şekilde darbettikten sonra odaya kilitleyerek rehin aldı.

Özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

İhbarda bulunulması üzerine adrese özel hareket polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda odanın kapısı kırılarak M.M.G. etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan M.M.G. emniyete götürüldü.

Kanlar içinde kalan F.G. ise Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.M.G.'nin psikolojik sorunları olduğu ve dövüş sporlarıyla ilgilendiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)