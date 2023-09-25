Kocaeli'de bir öğretmen sattığı aracın devrini 2 yıldır yapmadığı şahsı yaraladı Kocaeli'de bir öğretmen, aracını satıp 2 yıldır devrini yapmadığı şahsı kafasına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir kursta yetkili ve öğretmen olan M.A., 2 yıl önce Kahramanmaraşlı depremzede M.A.'ya araç sattı ancak iddiaya göre aracını sattığı şahsa 2 yıldır devrini gerçekleştirmedi.

Öğretmen M.A., M.A. ile yakınlarını kursa çağırarak konuşmak istediğini söyledi.

Kursa giden M.A.'yı odaya kilitleyen öğretmen, onu darp ederek silahla saldırdı.

Silahın kabzasıyla başından yaralanan ve kanlar içinde kalan M.A. neye uğradığını şaşırdı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde kalan M.A., hastaneye kaldırılırken zanlının iki yıldır sürekli depremzede aileyi oyaladığı, daha önce de makasla saldırdığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)