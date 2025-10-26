Kocaeli'de çay ocağında otururken silahla vuruldu: O anlar kamerada

- İzmit'te bir çay ocağında oturan kişi, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.
- Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
- Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çay ocağına giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan bir kişiye yakın mesafeden ateş açtı.
Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı.
SALDIRIGANIN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTILAR
Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı.
Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise çay ocağının güvenlik kamerasıyla görüntülendi.