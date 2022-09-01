Kocaeli’de çay ocağında silahlı saldırı

Çay ocağından çay içerken silahlı saldırıya uğrayan Ü.S., bacağından ve kasığından yaralandı. Ü.S. kanlar içinde kalırken, kimliği bilinmeyen saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’taki bir çay ocağı önünde, saat 22.30 sıralarında çay içen Ü.S.'ye, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

5 el ateş açan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Kemeri ile tampon yaptı

Bacağından ve kasığından yaralanan Ü.S., kemeri ile tampon yapıp kan kaybını önlemeye çalıştı.

1 hafta önce evlendiği öğrenildi

İHA’nın haberine göre; Ü.S.’nin 1 hafta önce evlendiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Ü.S.’yi Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.