Kocaeli'de çevreyi kirleten firmalar suçüstü yakalandı Kocaeli'de EAE Elektronik ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. çevreyi kirletirken suçüstü yakalanırken, toplamda 929 bin 170 TL para cezası kesildi.

İHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait fabrikadan gökyüzüne yükselen turuncu duman tedirgin etmişti. Turuncu dumanın, tesisin havuzundaki maddenin bertaraf gönderilmek üzere vidanjöre dolum işlemi esnasında ortaya çıktığı belirlendi.

Torba filtreleri yanan fabrikaya ceza

Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çolakoğlu grubuna ait Çolakoğlu Metalurji A.Ş. firmasında yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Fabrika bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklık sebebiyle yanması sonucu, siyah duman çıktığı tespit edildi.

Suçüstü yakalanan dev firmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri gerekli incelmeleri tamamladı. Tespit edilen aykırılıklarla ilgili iki tesise ayrı ayrı 464 bin 585 TL olmak üzere toplamda 929 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)