Kocaeli’de cinayet: Eniştesini silahla vurarak öldürdü İzmit ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde katil zanlısı Recep Aladağ yakalandı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında Recep Aladağ ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep Aladağ silahla, Hüseyin Yaşar’a ateş açtı.

Hüseyin Yaşar kanlar içinde yere düşerken, Recep Aladağ kaçarak uzaklaştı.

Ekipler sevk edildi

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı Hüseyin Yaşar özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin Yaşar kurtarılmadı.

Katil zanlısı yakalandı

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde katil zanlısı Recep Aladağ yakalandı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.