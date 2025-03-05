Kocaeli'de çocuğa ambulans çarptı, annesi tedaviye yanaşmadı

DHA

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi.

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne hasta götüren C.K. yönetimindeki ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A.'ya çarptı.

Yere düşen ve hafif yaralanan Z.A. için olay yerine destek ambulans çağrıldı.

ABLASI EVE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansa alıp müdahale etti. Z.A.'nın ablası, kardeşinin durumunun iyi olduğunu belirterek eve götürmek istedi.

ANNE DE TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Ancak sağlık ekipleri, çocuğun ailesinden bir ebeveynin gelmesi gerektiğini ifade etti. Ambulanstan inmek isteyen Z.A., bir süre burada bekletildi. Gelen annesi, tedaviyi kabul etmediğine dair belgeyi imzaladıktan sonra çocuğunu aldı.

Kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.