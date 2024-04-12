Kocaeli'de çocukların ateşle oyunu kömürlüğü yaktı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mustafa Paşa Mahallesi 759/1 Sokak'ta, 3 katlı apartmanın kömürlüğünden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Ateşle oynayan çocuklar, yangına neden oldu
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Kömürlükte ateşle oynayan çocukların yangına sebep olduğu öğrenildi.
Yangın sebebiyle kömürlükte hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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