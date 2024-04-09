Kocaeli'de çocukların iş yerine döner bıçaklı saldırısı kamerada Kocaeli'de bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar ellerinde döner bıçakları bulunan çocuklar tarafından bıçaklandı. Yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram hazırlıkları için parfümcü dükkanına asılan balonlar döner bıçaklı çocuklar tarafından parçalandı.

Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi balonların patlatıldığını görünce güvenlik kamerasına baktı.

Görüntülerde iki çocuğun elinde döner bıçağıyla hunharca balonları patlattığını gören iş yeri sahibi dehşete kapıldı.

İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.

"İş yerimize bilerek saldırı olduğunu düşünüyoruz"

Olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Ramazan Topal, "Sabah iş yerine geldiğimizde balonların paramparça olduğunu gördük. Kamerayı izlediğimizde elinde döner bıçağıyla iki kişinin intikam alırcasına balonları parçaladığını gördük. Şikayetçi olacağız, gereken neyse yapılsın. İş yerinde ben de çalışanım da olabilirdi. İki kadın personelim var, onların burada olduğunu düşünsenize, o zaman ne olurdu? Görüntüleri izledikten sonra diyecek bir şey bulamadık. İş yerimize bilerek saldırı olduğunu düşünüyoruz, bunun sebebi ise yanımızdaki dükkan da balonlarla süslenmişti ama onları ellememişler. Çocuklar normalde balon patlatır, bu normaldir ama bu bıçakla hunharca balonları paramparça etmişler" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)