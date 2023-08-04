DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yükselen alevler paniğe neden oldu.
Yangın, öğle saatlerinde İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında meydana geldi.
Ekipler sevk edildi
Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Müdahale sürüyor
İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin, depolama alanındaki yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.