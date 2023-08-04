Kocaeli'de çöp döküm sahası alevlere teslim oldu Kentte öğle saatlerinde belediyeye ait çöp döküm sahasında çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına seferber oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yükselen alevler paniğe neden oldu. Yangın, öğle saatlerinde İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında meydana geldi. Ekipler sevk edildi Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Müdahale sürüyor İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin, depolama alanındaki yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.