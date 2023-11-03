İHA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi'nde çöp kamyonu sürücüsü S.K., kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek silahlı saldırıya uğradı.
Kurşunların iki bacağına isabet ettiği S.K., kanlar içinde yere yığıldı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Saldırgan aranıyor
Olay yeri inceleme ekipleri çöp kamyonunda ve caddede incelemelerde bulundu.
Çöp kamyonun etrafında 5 adet boş mermi kovanı olduğu görülürken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış