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Kocaeli'de çöp kamyonu sürücüsü silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'de çöp kamyonu sürücüsü silahlı saldırıya uğradı Kocaeli'de çöp kamyonu sürücüsü, bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek iki bacağından silahla vuruldu.