Kocaeli'de kendilerine saldıranları gözaltına alan polisler görevden uzaklaştırıldı Hesap ücreti nedeniyle müşteri ve işletmeci arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, kendilerine saldıran şüphelileri gözaltına aldı. Sınırı aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

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DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Bölgede bulunan çorbacıya giden B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap konusunda kavga çıktı.

Polise yumruk attı

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi geldi.

İş yerinin önüne çıkarılan şüphelilerden A.Ö.Ç., kendisini uzaklaştırmaya çalışan polislere hakaret ederek yumruk attı.

Ekipler zor kullandı

Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri zor kullanarak gözaltına aldı.

Yaşananlar, çevredeki bir binada yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

O anlar sosyal medyada yayıldı

Görüntülerde, şüphelinin polise yumruk attığı ve ekiplerin şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.

Valilik açıkladı: 3 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği’nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İzmit merkezdeki bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteri olarak bulunan B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında, hesap tutarı konusunda çıkan kavga nedeniyle olay yerine polis ekibi sevk edilmiştir. Müşteri olan şahıslardan A.Ö.Ç.'nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağrılarak kademeli zor kullanılmak suretiyle şahısların gözaltına alındıkları anlaşılmıştır. Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)