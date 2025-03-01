Kocaeli'de damadı ile kiracısının kavgasını ayırmaya çalışan yaşlı adam öldü

İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesi 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi'nde iddiaya göre, ev sahibi Orhan Çep'in damadı ile kiracı arasında anahtar meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olayı ayırmaya çalışan 69 yaşındaki Orhan Çep, fenalaşarak yere yığıldı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Çep'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Orhan Çep, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçtığı öğrenilen kiracıyı yakalayıp ifadesini almak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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