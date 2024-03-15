Kocaeli'de damperi gerilim hattına takılan tır şoförü hayatını kaybetti
İHA

Gediz’de yıllarca taksicilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler (47), 43 LJ 076 plakalı aracı ile yük götürdüğü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damper yüksek gerilim hattına temas etti.

Araçtan indiği sırada akıma kapıldı

Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede kurtarılamadı

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Söyler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Olayın duyulmasının ardından Söyler’in ailesi büyük şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)