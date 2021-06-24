Kocaeli’de dayak yiyen muhabire yapılan çirkin yorumlar

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yeğeninin de aralarında bulunduğu 4 saldırgan tarafından öldüresiye darbedilen muhabire, sosyal medyada yazılan çirkin yorumlar pes dedirtti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın yeğeni İbrahim Hasırcı’nın, şoförünün, çiftlik çalışanının ve Hasırcı’nın arkadaşının da aralarında olduğu 4 kişi tarafından dün feci şekilde darbedilmişti.

Siyasiler, medya mensupları ve vatandaşlar olmak üzere on binlerce kişiden Uslu’ya destek mesajları gelirken, sosyal medyada "Yapanların ellerine sağlık" şeklinde çirkin yorumlar da yapıldı.

Görevi başındaki gazeteciye yönelik yapılan şiddeti destekleyen bazı şahıslar, yazdıkları yorumlarla pes dedirtti.

"KENDİ MUHABİRLERİNİ DARBETMİŞ OLABİLİRLER Mİ?"

İyi Parti Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Günay Kodaz isimli kadın, Twitter’da yazdığı yorumunda, "O esnada diğer muhabir ne arıyormuş orada ki hemen arkadaşına anında çekim yapıyor? Bunlar kendileri, kendi muhabirlerini darbetmiş olabilirler mi? Drone ile ne geziyormuş İHA muhabiri orada? Her habere drone ile mi gidiyorsunuz? Tahrikçi ve taraflısınız." dedi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan saldırı haberlerinin altına Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi Ercan Babayiğit adlı kişi ise "Vuranların eline sağlık." yorumu yazarak, saldırganlara destek verdi.

Lütfü Türkkan’ın adamları İHA muhabirine saldırdı VİDEO

"DAYAĞI HAK EDİYOR"

Saldırıya yönelik yapılan diğer yorumlar şu şekilde oldu:

"Ellerine sağlık arkadaşların. Bu gazeteci arkadaşın memleket rezaletlerden çalkalanırken haber yapacak tek mesele olarak bu konuyu bulması bile başlı başına dayağı hak ediyor."

"İyi Parti’nin yükselişini önleyemeyeceksiniz."

"Kim yaptıysa ellerinden öpüyorum."

"Kendi kendilerine saldırmışlardır, algı için yapamayacakları şey yok."

"Kamerayla çekim yapmak suç değil miydi? Ne işin vardı orada?"

"Ellerine sağlık."

"Özel mülke girerse kafasını kırarlar."

"Sanki kedi tırmalamış, orantısız makyaj."

"Az bile yapmışlar."