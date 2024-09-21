Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçirdi: Hastanede hayatını kaybetti

İHA
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Bağırganlı plajında, 27 yaşındaki Muhammed Ali Bişgin denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından şahıs denizden çıkarıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Bişgin, Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammed Ali Bişgin hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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