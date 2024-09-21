Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçirdi: Hastanede hayatını kaybetti
İHA

Kocaeli’nin ilçesinde Bağırganlı plajında, 27 yaşındaki Muhammed Ali Bişgin denizde tehlikesi geçirdi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından şahıs denizden çıkarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Bişgin, Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammed Ali Bişgin hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör