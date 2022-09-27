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    Kocaeli'de denizin üstünde yürüyen polisler, kaçak avcıları tek tek yakaladı

    İzmit körfezinde kaçak midye, sülünez gibi çift kabuklu deniz canlılarını kaçak avlayan şahıslar, önce insansız hava aracına ardından Deniz Polisi'ne yakalandı.
    • 27.09.2022 - 02:00
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    Kocaeli'de denizin üstünde yürüyen polisler, kaçak avcıları tek tek yakaladı

    İzmit Körfezi’nde avlanması yasak olan, çift kabuklu deniz canlılarını özel dalgıç kıyafetleri giyerek avlayan şahısları fark eden vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi.

    Polisler denizin üzerinde kaçak avcıları kovaladı

    İHA'Nın aktardığına göre; kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, denize girerek şahısları tek tek yakaladı. Polislerin denizin içinde koşturması an be an kameralara yansıdı.

    Operasyon anı havadan da görüntülendi.

    Kocaeli'de denizin üstünde yürüyen polisler, kaçak avcıları tek tek yakaladı - VİDEO

    Kamufle olmak için dalgıç kıyafeti giydi

    Şahıslardan birinin, suda kamufle olabilmek için giydiği özel dalgıç kıyafetiyle, kaçak şekilde avlanma anı da insansız hava aracı tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Denizin içinde yapılan operasyonun ardından üç şahıs, kıyaya çıkartıldı. Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak şekilde avlanan şahıslara idari yaptırım uyguladı.

    Kocaeli de denizin üstünde yürüyen polisler, kaçak avcıları tek tek yakaladı #1

    Kocaeli de denizin üstünde yürüyen polisler, kaçak avcıları tek tek yakaladı #2

    Kocaeli de denizin üstünde yürüyen polisler, kaçak avcıları tek tek yakaladı #3


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