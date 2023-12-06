Kocaeli'de düğün dönüşü kaza: Anne öldü, oğlu ve eşi yaralandı

Kocaeli'de korkunç bir kaza yaşandı.
Ankara istikametine seyir halinde olan Ersin Biricik hakimiyetindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı.
Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camından giren çelik bariyer, arka koltuğa kadar ilerledi.
Aile üyeleri yaralandı
Kazada sürücü Ersin Biricik, ön sağ koltukta oturan anne Nuriye Biricik ve baba Mehmet Biricik yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan anne Biricik'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince teslim alınan 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Anne, müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 41 yaşındaki Nuriye Biricik, hayatını kaybetti.
Düğünden döndüğü öğrenildi
Nuriye Biricik'in Mersin'den düğünden döndüğü, havalimanına gelen eşi ve oğlu ile dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.
Nuriye Biricik'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Hacı Ahmet Karayamaç Camii'nde kılınan namazında ardından toprağa verilecek.
Baba ve oğlunun ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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