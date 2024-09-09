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Kocaeli'de düğün günü gerginlik: Gelin ve damat kavganın ortasında kaldı

Kocaeli'de düğün günü gerginlik: Gelin ve damat kavganın ortasında kaldı Gebze'de düğün günü yol ortasında kavga eden akrabalarının arasında kalan gelin ve damadın gergin anları, çevredekiler tarafından kayda alındı.