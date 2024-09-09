İHA
Kocaeli'de yeni evli çiftin düğün günü kavgayla bozuldu.
Gebze Adliyesi önünde, düğün günü isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
GELİN VE DAMAT KAVGANIN ORTASINDA KALDI
Gerginliğin büyümesiyle taraflar, yolun ortasındaki yeşillik alana geçti.
Gelin ve damat da bu kavganın ortasında kaldı.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, damadın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, gelinin ise gerginlik yaşadığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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