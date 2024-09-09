İHA

Kocaeli'de yeni evli çiftin düğün günü kavgayla bozuldu.

Adliyesi önünde, düğün günü isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

GELİN VE DAMAT KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Gerginliğin büyümesiyle taraflar, yolun ortasındaki yeşillik alana geçti.

Gelin ve damat da bu kavganın ortasında kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, damadın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, gelinin ise gerginlik yaşadığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör